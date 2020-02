Schneller als die Rettung: Hausgeburt in St. Valentin

In St. Valentin wollte ein Baby nicht mehr länger warten. So wurden die herbeieilenden Rettungssanitäter zu Geburtshelfern.

Kürzlich erreichte ein Notruf die Bezirksstelle des Roten Kreuzes St. Valentin (Bezirk Amstetten): "Geburt unmittelbar bevorstehend" hieß es am Telefon. Sogleich machten sich die diensthabenden, ehrenamtlichen Rettungssanitäter Paul und Sarah auf den Weg. Bereits drei Minuten später waren sie vor Ort.Gleich war jedoch klar, dass der 20-minütige Transport ins Krankenhaus Linz knapp werden könnte. So entschied man sich für eine Hausgeburt. Es wurde dafür ein Notarzt-Team aus dem nahe gelegenen Ansfelden angefordert und alle weiteren Vorkehrungen für die Geburt getroffen.Nur 35 Minuten nach dem ausgesendeten Notruf erblickte die kleine Julia das Licht der Welt. Es war die zweite Geburt für Mutter Marlene, doch wäre sie wohl etwas anders geplant gewesen. Durch die Hilfe der Sanitäter, des Notarztes und einer befreundeten Hebamme, konnte sie die Geburt jedoch ohne Komplikationen meistern. Mutter und Kind wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus in Linz gebracht.Die Familie, und alle Beteiligten werden diese besondere Geburt wohl so schnell nicht vergessen. Jetzt besuchten die beiden Rettungssanitäter die Familie zuhause.