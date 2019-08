Unbekannter stellt Radlern hinterhältige Schnur-Falle

Über einen Radweg wurde eine Nylonschnur gespannt. Ein Biker verletzte sich. Bild: Kein Anbieter/Mike Wolf

Ein Unbekannter hatte auf einem Radweg in Steindorf in Seewalchen am Attersee (Bez. Vöcklabruck) eine Schnur gespannt: ein Radler musste verletzt ins Spital gebracht werden.