i Christina Applegate dachte, sie leidet seit Jahren an Multipler Sklerose. YouTube/JimmyKimmelLive Doch kleine Multiple Sklerose Jahrelang falsch diagnostiziert! Schock um Applegate Christina Applegate glaubte jahrelang, an MS zu leiden. Jetzt stellte sich heraus: Die Diagnose war falsch. Doch besser geht es ihr nicht. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 10:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fünf Jahre lang kämpfte die Schauspielerin Christina Applegate gegen die vermeintliche Multiple Sklerose. 2021 hatte sie die Diagnose öffentlich gemacht und anderen Betroffenen Mut zugesprochen.

Nun die schockierende Wende: Im Podcast "MeSsy", den sie gemeinsam mit der Kollegin Jamie-Lynn Sigler moderiert, offenbarte die 54-Jährige unter Tränen, dass die Diagnose falsch war.

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"Ich stehe also wieder am Anfang und weiß nicht, was mit mir los ist", beschrieb Applegate ihre verzweifelte Lage. Ihre Ärztin habe ihr mitgeteilt, dass sie nicht an MS erkrankt sei.

Symptome bleiben - Ursache unbekannt

Doch die Fehldiagnose ist keine Erleichterung für den Hollywood-Star. "Man bekommt nicht eine Fehldiagnose und plötzlich geht es einem besser", stellte sie klar. "Wenn überhaupt, ist es in mancher Hinsicht sogar schlimmer geworden."

Die Schauspielerin ist weiterhin auf einen Rollstuhl angewiesen. "Ich kann nicht vom Auto bis ins Behandlungszimmer laufen. Ich stecke immer noch mittendrin", schilderte sie ihren Alltag.

Schwere Depression durch Ungewissheit

Die erneute Ungewissheit belastet Applegate enorm. "Ich habe deswegen eine schwere Depression durchgemacht", gestand sie. Nach einer siebenmonatigen Podcastpause meldete sie sich jetzt erst wieder zurück.

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Was tatsächlich hinter ihren Beschwerden wie Kribbeln in den Zehen und Gleichgewichtsproblemen steckt, wissen die Ärzte bislang nicht. Für die Mutter einer 15-jährigen Tochter beginnt nun eine neue Suche nach Antworten.