Schock! Fan legte mit Lady Gaga Sturz von Bühne hin

Schock-Moment in Las Vegas. Ein Fan stürzte mit Lady Gaga am Arm von der Bühne in den Fotograben.

Im Rahmen ihrer eindrucksvollen Show in Las Vegas holte sich Lady Gaga am Donnerstag einen Fan namens Jack auf die Bühne. Unerwarteter Weise sprang die 33-Jährige dem jungen Mann in die Arme und klammerte sich an ihn.Vor lauter Freude über die einmalige Gelegenheit verlor Jack mit Gaga in den Armen das Gleichgewicht, tat einen falschen Schritt und flog mitsamt dem Pop-Superstar von der Bühne rund zwei Meter in die Tiefe.Das Publikum in der Halle hielt daraufhin kollektiv den Atem an. "Wir dachten wirklich, sie sei tot", wurde ein Fan später in den Nachrichten zitiert. Doch Gaga erwies sich als äußerst robust und überstand den Bühnenunfall unverletzt. Ein Sicherheitsmitarbeiter half ihr auf die Beine und sie ließ gleich wissen, dass alles in Ordnung sei.Weniger hart im Nehmen war allerdings Jack. Der brach in Tränen aus. "Mach dir keine Sorgen, es ist nicht deine Schuld", tröstete Gaga ihn allerdings sofort.