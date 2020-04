Schon wieder Einbrecher in Klosterneuburg gesucht

Nach einem Wohnhauseinbruch sucht die Polizei nun nach einem Täter, der in ein Geschäft in Klosterneuburg eingebrochen ist.

Ein bislang unbekannter Täter brach am 19. März gegen 2 Uhr in ein Geschäft in Klosterneuburg ein und stahl Bargeld. Dabei entstand ein Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.Eine Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg zur Veröffentlichung des Fotos des mutmaßlichen Täters liegt vor. Leider ist auf dem Bild der Verdächtige nur mit bis ins Gesicht gezogener Kapuzenjacke zu sehen.Bereits am 5. März war ein bisher unbekannter Einbrecher in ein Wohnhaus in Klosterneuburg eingestiegen und stahl Bargeld, Schmuck und Uhren. Die Polizei fahndet auch hier mit einem Überwachungsfoto.Hinweise werden an die Polizeiinspektion Klosterneuburg unter der Telefonnummer 059133-3220 erbeten.