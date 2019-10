Schon wieder Kampfjet-Absturz in Deutschland

In der Nähe von Trier (Deutschland) ist ein Militärflugzeug abgestürzt. Der Pilot konnte sich offenbar retten.

Wie die Polizei Trier auf Twitter mitteilt, ist ein Militärflugzeug im Kreis Trier-Saarburg abgestürzt. In der Nähe befindet sich ein US-Militärstützpunkt.Einsatzkräfte sind vor Ort, mehrere Straßen wurden gesperrt. Wie der "SWR" berichtet, handelt es sich um einen F16-Kampfjet. Der Pilot habe noch den Schleudersitz betätigt und konnte sich retten. Die Absturzstelle liegt nicht in einem bewohnten Gebiet.Erst im Juni sind in Mecklenburg-Vorpommern zwei Eurofighter abgestürzt, "Heute.at" berichtete . Ein Pilot starb.