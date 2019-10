Schon wieder! Radmuttern bei Mercedes gelockert

Das ist lebensgefährlich! In Pregarten wurden bei einem Mercedes Sprinter die Radmuttern eines Reifen gelockert. Im Bezirk Braunau gab es heuer schon zwölf Opfer.

Hinweise aus ganz Österreich

Die Serie reißt einfach nicht ab! Mittlerweile haben Unbekannte bereits bei zwölf Autos im Großraum Schalchen (Bez. Braunau) die Radmuttern gelockert. "Nach den zahlreichen Berichten hat inzwischen noch jemand nachträglich Anzeige erstattet", so ein Beamter der Polizeiinspektion Mattighofen (Bez. Braunau).Die Vorfälle ereigneten sich im Zeitraum zwischen Juni bis jetzt (wir berichteten ). Bei den meisten Fahrzeugen wurden die Radmuttern des linken Vorderrads gelockert. Sämtliche Autos waren auf öffentlich zugänglichen Parkplätzen abgestellt.Die betroffenen Lenker bemerkten alle während der Fahrt laute, störende Geräusche. Einmal brach sogar das Hinterrad ab und die Bremstrommel kam im Felgeninnenbett zum Liegen, wie die Polizei berichtet."Es sind zahlreiche Hinweise aus ganz Österreich eingegangen. Leider war der entscheidende aber noch nicht dabei", so der Polizist aus Mattighofen.Indes wurde nun aber ein weiterer Fall in Pregarten (Bez. Freistadt) bekannt. Bei dem betroffenen Mercedes Vito lockerten der oder die Täter in der Nacht zum 1. Oktober ebenfalls die Radmuttern des linken Vorderreifens.Der 26-jährige Besitzer fuhr mit dem Wagen in die Arbeit bis Enns (Bez. Linz-Land). Als er das Fahrzeug in die Werkstatt bringen wollte, löste sich kurz vor dem Eintreffen in der Werkstatt das linke Vorderrad.Alle fünf Radmuttern waren laut Werkstätten-Mitarbeiter gelockert worden.