Ludwig ist Pate von Eisbären-Mädchen Finja

Ludwig ist Eisbär-Pate

Im Polit-Wettlauf hat sich Michael Ludwig (SPÖ) gegen Ministerin Margarete Schramböck geschlagen geben müssen. Die ÖVP-Politikerin sagte dem süßen Fellknäuel bereits am Wochenende "Hallo". Am Montag stattete nun Wiens Bürgermeister dem Eisbären-Mädchen im Tiergarten Schönbrunn einen Besuch ab. Der Bürgermeister war einer der ersten Gratulanten auf der Facebook-Seite des Zoos. Jetzt übernahm er die Patenschaft für das herzige Eisbären-Mädchen."Eisbären sind zu einem Symbol des Klimawandels geworden. Die größte Bedrohung stellt die globale Erderwärmung dar. In ihrer Heimat, der Arktis, schmilzt ihnen das Eis unter den Pfoten weg", so Ludwig. "Ich möchte mit meiner Patenschaft für das Eisbären-Mädchen Finja auch ein Zeichen setzen, um die hohe Bedeutung und Dringlichkeit des Klimaschutzes in Erinnerung zu rufen."Und Ludwig lies dabei nichts dem Zufall über: Auf Tipp des Tierpfleger-Teams hatte Ludwig ein schmackhaftes Geschenk für Finja und ihre Mutter Nora mit: Einen Korb voller Salatköpfe und knackiger Karotten vom Wiener Marktamt. Zusammen mit einem Eisblock mit Makrelen stellte dies eine kulinarische Überraschung zu diesem besonderen Anlass dar. "Finja trinkt zwar noch vor allem Muttermilch, aber sie lernt bereits spielerisch Futter kennen. Sie knabbert gerne an Salat und Karotten. In etwa zwei Monaten, wenn Finja ein halbes Jahr alt ist, wird sie schon richtig beim Futter ihrer Mutter mitfressen", erklärt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Er bedankt sich beim Bürgermeister für die wertvolle Unterstützung des Tiergartens und heißt ihn in der Patenfamilie des Tiergartens mit über 400 Tierpaten willkommen.