Schönes Wetter forderte ersten Biker-Toten

Ein 22-Jähriger kam am Ostersonntag im Bezirk Braunau in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab.

Tragischer Verkehrsunfall am Ostersonntag. Ein 22-Jähriger kam in einer Rechtskurve von der Straße ab, überschlug sich und blieb verletzt liegen. Er verstarb wenig später im Spital.

Das traumhaft schöne Osterwetter lockt auch die Biker wieder auf die Straße.Tragisch endete die Ausfahrt mit seinem Motorrad allerdings für einen 22-Jährigen am vergangenen Ostersonntag. Der Bursch aus dem Bezirk Braunau fuhr auf der Braunauer Straße (B147) Richtung Braunau.Im Ortsgebiet Unterhartberg, in der Gemeinde Burgkirchen, kam er dann allerdings in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Er versuchte noch sein Bike unter Kontrolle zu bringen, überschlug sich dann aber und blieb verletzt am Boden liegen.Der 22-Jährige wurde noch am Unfallort von Rettungskräften reanimiert. Im Krankenhaus Braunau verlor er dann aber den Kampf um sein Leben. Er verstarb wenig später im Spital.