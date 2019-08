Vor 4 ' Hund und Herrl sterben bei Crash mit Tankwagen

Nahe Suttenbrunn krachte ein Niederösterreicher auf der B303 gegen einen Tanklaster.

Am Samstag ist es im Bezirk Hollabrunn zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Für einen Pkw-Lenker und seinen Hund kam jede Hilfe zu spät.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei um 6.30 Uhr auf der LB 303 zwischen Schöngrabern und Suttenbrunn.



Ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto über die Fahrbahnmitte. Dabei prallte der Pkw frontal gegen einen entgegenkommenden Tankwagen.



Durch die Wucht des Aufpralls kamen die beiden Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Der Niederösterreicher erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.



Lkw-Fahrer befreit sich aus Kabine



Auch das Leben seines im Auto mitgeführten Schäferhundes konnten die Einsatzkräfte nicht mehr retten. Das Tier verstarb ebenfalls am Unglücksort.



Der 53-jährige Lkw-Lenker aus dem Bezirk Mattersburg konnte sich nach dem Zusammenstoß selbst aus der Fahrerkabine befreien und wurde vom Roten Kreuz medizinisch versorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.







