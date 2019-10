Schottenrock ist bei erstem Date ein Schock

Am 6. November wird dem ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Juror Michael Michalsky im Rahmen der "Vienna Awards" im Weltmuseum der "21st Century Style Award" verliehen.

Dating-Tipps

"Ich liebe Wien! Durch die exzellente Ball-Kultur wird guter und anspruchsvoller Bekleidungsgeschmack hier mehr gepflegt als anderswo", freut sich der deutsche Stardesigner Michael Michalsky (52) schon auf seinen bevorstehenden Besuch in Österreichs Hauptstadt."Ich fühle mich sehr geehrt, ausgezeichnet zu werden." Aber auch wenn die Österreicher laut Michalsky sehr stilsicher sind, wie wäre es mit ein paar Tipps, wie man beim ersten Date punkten kann?"Der Style sollte zur Person passen, Verkleidungen fallen sofort auf", rät Michalsky. "Zu einem schicken Abendessen mit Menü würde ich jetzt keinen Mann im Hoodie erwarten. An anderer Stelle kann ein Hoodie dagegen sehr stylish wirken."Und mit welchem Mode-Fauxpas würde man ihn in die Flucht jagen? "Wenn er im Schottenrock kommt", lacht er.