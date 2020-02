Schranken durchbohrt Pkw, Fahrer ist unverletzt

Bei Gaaden durchbohrte ein Schranken die Windschutzscheibe eines Pkws. Der Lenker hatte zahlreiche Schutzengel dabei.

Mehr als nur einen Schutzengel hatte ein Autofahrer in Gaaden (Bezirk Mödling): Wie durch ein Wunder gab es bei dem spektakulären Unfall am Donnerstagabend gegen 18:35 Uhr keine Verletzten. Als die Helfer der Feuerwehr Gaaden am Unfallort ankamen, vermuteten sie zunächst das Schlimmste.Ein Pkw war ins Schleudern geraten und von einem Schranken förmlich durchbohrt worden. Frontal durch die Windschutzscheibe drang der Metallmast in den Pkw. Die grüne Eisenstange hatte die Kopfstütze des Fahrersitzes nur um wenige Zentimeter verfehlt.Der 45-jährige Lenker hat unfassbar großes Glück gehabt und ist ohne Verletzungen davon gekommen. "Heute kann ich meinen zweiten Geburtstag feiern", begrüßte er laut Feuerwehr die Helfer. Das schwer beschädigte Fahrzeug konnte binnen einer Stunde von der den Feuerwehrmännern geborgen werden.