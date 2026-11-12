i Heimwerkerwerkzeuge auf der Werkbank pixabay.com Praktischer Heimwerker-Tipp Schraubendreher-Trick: Kaum einer kennt das Viele nutzen das Loch im Griff nur zum Aufhängen. Dabei hat es einen viel praktischeren Zweck, den kaum jemand kennt. Von Technik Heute 12.11.2026, 17:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast jeder hat einen oder mehrere Schraubendreher zu Hause. Doch nur die wenigsten wissen, wofür das Loch im Griff wirklich da ist.

Die meisten Heimwerker nutzen das kleine Loch im Griff ihres Schraubendrehers einfach, um das Werkzeug an einem Haken aufzuhängen. Manche fädeln sogar eine Schnur durch, damit das Aufhängen noch besser klappt.

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Wie t-online berichtet, hat das Loch aber eine viel nützlichere Funktion: Es dient als zusätzlicher Hebelpunkt bei hartnäckigen Schrauben, die sich partout nicht lösen lassen wollen.

So funktioniert der Hebel-Trick

Wenn eine Schraube festsitzt, kannst du einen zweiten Schraubendreher oder ein anderes längliches Werkzeug durch das Querloch stecken. Dadurch entsteht ein Hebel, mit dem du mehr Kraft auf die Schraube bringen kannst - und das mit weniger eigenem Kraftaufwand.

Allerdings gilt: Vorsicht bei zu viel Gewalt! Im schlimmsten Fall bricht der Schraubenkopf ab. Wenn sich eine Schraube gar nicht lösen lässt, hilft oft etwas Kriechöl besser als rohe Kraft.

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Das solltest du beim Kauf beachten

Wer von diesem praktischen Trick profitieren möchte, sollte schon beim Kauf darauf achten, dass der Schraubendreher ein solches Querloch im Griff hat. Je länger der mögliche Hebel, desto einfacher geht das Lösen festsitzender Schrauben. Außerdem empfehlen sich rutschfeste Griffe für einen sicheren Halt.