Schritt für Schritt kehrt Wuhan in Normalität retour

Die chinesische Stadt Wuhan gilt als Epizentrum der Corona-Pandemie. Nach zwei Monaten mit strengen Isolationsmaßnahmen durften die Menschen am Montag erstmals wieder arbeiten gehen.

Menschen wieder auf der Straße

"Wuhan macht dem Rest der Welt Hoffnung"

Zwei Monate lang herrschte in Wuhan Stillstand. Im Dezember war das Coronavirus erstmals auf einem Wildtiermarkt in der chinesischen Stadt aufgetreten. Es folgten strikte Isolationsmaßnahmen zur Eindämmung. Nun kehrt langsam wieder Normalität ein.Menschen durften am Montag erstmals wieder zur Arbeit gehen. Auch der öffentliche Nahverkehr rollte langsam an. Die Barrieren, die Straßen und Häuser abriegelten, wurden beseitigt.Laut den Behörden dürfen sich gesunde Bewohner von Wuhan frei in der Stadt bewegen und die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Dabei brauchen sie allerdings einen Ausweis und die entsprechende Erlaubnis des Arbeitgebers.Das Reisen in andere Teile der umliegenden Provinz Hubei ist für gesunde Personen erlaubt, die auf das Virus getestet wurden und eine Gesundheitsbescheinigung vorlegen können.Wie die chinesischen Behörden am Montag mitteilten, gab es den fünften Tag in Folge keine neuen Infektionen in China."Wuhan macht dem Rest der Welt Hoffnung, dass selbst die schlimmste Situation gedreht werden kann", erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in einer im Internet übertragenen Pressekonferenz.Es wurden allerdings 39 Neuinfektionen bei aus dem Ausland eingereisten Menschen festgestellt. China befürchtet aufgrund der Reisenden aus dem Ausland eine neue Infektionswelle. Die Zahl der eingeschleppten Fälle liegt bei mehr als 350. Viele Städte versuchen der Entwicklung mit strikten Quarantänemaßnahmen für Einreisende entgegenzuwirken.