Schule gerade neu eröffnet, schon gibt's Wanderklasse

Die HAK/HAS sowie die HLW Amstetten wurden als Bundesschulzentrum zusammengefasst. Nur Tage nach der offiziellen Eröffnung des Hauses gibt es schon eine erste Wanderklasse.

800 Schüler besuchen die HAK/HAS Amstetten derzeit. Seit heuer sind sie gemeinsam mit den HLW-Teenagern im Bundesschulzentrum Amstetten untergebracht. Um 18 Millionen Euro wurden 2.400 Quadratmeter zugebaut, das bestehende Haus modernisiert und technisch auf den neuesten Stand gebracht.Erst letzte Woche wurde das Gebäude offiziell eröffnet. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bundesministerin Iris Rauskala und Bildungsdirektor Johann Heuras sowie zahlreiche weitere bekannte Gesichter aus der Politik waren dort, um sich ein Bild zu machen.Nur wenige Tage später kam für eine dritte Klasse aber die Ernüchterung: Sie wird nun als Wanderklasse geführt, wie Direktorin Brigitte Bartmann auf-Anfrage bestätigt. "Wir haben häufig Anfragen mit der Bitte um Aufnahme an der Schule. So auch letzten Freitag. Leider ist es daher richtig, dass bis Februar eine Klasse als Wanderklasse geführt werden muss. Ab Februar bis April wird dann eine andere Klasse als Wanderklasse geführt", so die Schulleiterin.Grund sei, wie erwähnt, der massive Zulauf. Bartmann freue sich, dass "sich unsere Schule einer so großen Beliebtheit erfreut."Unkenrufe gibt es über die Hauruck-Aktion dennoch: Eines der alten Klassenzimmer würde nun als Abstellraum anstatt für die Schüler verwendet, weiters müssten die Kinder ihre Sachen in der Garderobe aufbewahren, in der es aber keine Spinde gäbe."Das zitierte 'alte Klassenzimmer' ist zu klein für die Klasse mit 20 Schülerinnen und Schülern und hätte nicht die notwendigen Rahmenbedingungen für einen optimalen Unterricht geboten. Wir sind seitens der Schule sehr bemüht, dass die Wanderklasse ein optimales Lernklima erfährt und wir haben auch klargestellt, dass die Schülerinnen und Schüler Kästen bekommen. Außerdem steht der sogenannte Gruppenraum so oft wie möglich als Aufenthaltsraum für die Wanderklasse zur Verfügung. Ich habe übrigens Montag in der Früh mit der betroffenen Klasse diskutiert und wir haben gemeinsam versucht, eine optimale Lösung zu finden. Genau so, wie ich das immer halte in meiner Schule...", stellt Bartmann klar.