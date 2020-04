Schulen bekommen erst jetzt Desinfektionsmittel

Die Schulen in Österreich füllen sich langsam aber sicher wieder. Jedoch besteht die Sorge, dass genau diese zu Infektionsherden werden.

Jetzt, wo die ersten Geschäfte wieder geöffnet werden, steigt die Nachfrage an das Betreuungsangebot in den Schulen. Noch kommt man überall gut zurecht. Jedes Bundesland verzeichnet zwar ein Plus an Schülern, doch pro Klasse werden höchstens 11 Kinder gezählt, wie Salzburgs Bildungsdirektor Rudolf Mair im "Ö1 Morgenjournal" bestätigt.Einzig in Wien ist Kritik zu vernehmen. Der höchste Wiener Lehrer-Personalvertreter, Thomas Krebs, erklärte nämlich, dass erst jetzt zum ersten Mal Handdesinfektionsmittel angekommen sind. Drei Wochen lang musste man fast ohne jegliche Schutzausrüstung auskommen.Bildungsdirektor Heinrich Himmer versteht die Kritik und nimmt diese auch an. Vor vier Wochen habe man die Desinfektionsmittel schon bestellt. Jedoch scheint die Lieferung länger gebraucht zu haben. "Es braucht ganz schnell eine Entscheidung, wie es mit der Schule und wie es mit den Schutzmaßnahmen weitergeht", so Himmer.Bezüglich einer Maskenpflicht in den Schulen sind sich die Bildungsdirektoren des Landes uneinig. Die meisten geben zu bedenken, dass das gerade bei Volksschulkindern schwer umzusetzen sein wird.