Vor 15 ' Schuss auf Bus im Bezirk Tulln: Polizei ermittelt

Schuss auf Linienbus in NÖ, die Polizei ermittelt. Bild: Kein Anbieter/Wikipedia CC-BY SA 4.0 (Symbol)

Schock für einen 39-jährigen Fahrer eines Linienbusses im Bezirk Tulln: Ein Projektil schlug in der Fahrerkabine ein, der Schütze ist unbekannt.

Schreckmoment für den Chauffeur eines Dr. Richard-Linienbusses am 15. August um 10.45 Uhr in Kirchbach bei St. Andrä-Wördern (Tulln): Ein Projektil schlug in der Fahrerkabine ein. Der geschockte 39-Jährige – er war zu dem Zeitpunkt allein im Bus – blieb unversehrt und erstattete Anzeige bei der Polizei.



Das Projektil konnte noch nicht gefunden werden. Es ist noch unklar, ob mit einer Pistole oder einem Gewehr geschossen worden war. Bereits am 12. August hatten Ohrenzeugen in Hintersdorf (ebenfalls eine Katastralgemeinde von St. Andrä-Wördern) Schussabgaben gemeldet, beschädigt wurde damals aber nichts.



Die Ermittlungen der Exekutive laufen auf Hochtouren.



(wes)