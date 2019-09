Schüsse auf Katze: "Leila" von 56 Kugeln durchsiebt

In dem Körper von Katze "Leila" steckten 56 Schrotkukgeln. Bild: Dr. Christine Plattner

Unfassbarer Fall von Tierquälerei im Bezirk Korneuburg: Veterinärmedizinerin konnte die Samtpfote retten.

Im Bezirk Korneuburg treibt sich ein Tierhasser herum: Montagabend schleppte sich eine Katze in Oberolberndorf mit letzter Kraft nach Hause auf die Terasse, wo sie zusammenbrach.



Die Besitzer brachten ihre schwer verletzte „Leila" sofort in die Ordination zu Veterinärmedizinerin Christine Plattner. „Zuerst hat es so ausgesehen, als ob das Tier mehrmals von einem kleinen Hund gebissen wurde. Erst beim Röntgenbild zeigte sich das ganze Ausmaß der Verletzungen", so Plattner zu „Heute".



Insgesamt 56 Schrotkugeln steckten in dem kleinen Katzenkörper, nur zwölf konnten operativ entfernt werden: „Eine Kugel sitzt etwa hinter dem Auge."



Dennoch zeigt sich die Tierärztin zuversichtlich: „Es schaut gut aus, dass sie durchkommt, sie wird mit Antibiotika behandelt." Gestern durfte „Leila" wieder nach Hause.



Laut „NÖN" waren in der Gemeinde zuletzt vermehrt Katzen verschwunden und nicht mehr aufgetaucht.