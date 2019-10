Schüsse in Asylunterkunft in Wien-Favoriten

Eine Passantin verständigte den Notruf, da sie vermutlich einen Mann dabei gesehen habe, wie dieser mit einer Pistole aus dem Fenster schoss.

Noch sind viele Fragen in dem Fall offen. Am Freitag um 23 Uhr sollen Schüsse in einer Asylunterkunft in Wien-Favoriten gefallen sein. Eine Passantin meldete sich bei der Polizei und gab an, dass sie sich ziemlich sicher sei, dass ein Mann aus dem Fenster der Asylunterkunft geschossen habe. Die Polizei rückte an, konnte jedoch lediglich ein offen stehendes Fenster wahrnehmen.Da es sich genau um jenes Fenster handelte, das die Passantin als Quelle der Schüsse angab, und niemand auf die Beamten reagierte, wurde die Spezialeinheit Wega hinzugezogen. Die Wega musste die betreffende Wohnung der Unterkunft gewaltsam öffnen.Die Beamten konnten im Inneren vier Patronenhülsen einer Schreckschusspistole sicherstellen. Die Bewohner der Wohnung wurden vorerst nicht angetroffen. Weitere Erhebungen werden durchgeführt.