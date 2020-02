Schüsse in Berlin: Ein Toter, mehrere Verletzte

Vor dem Tempodrom in Berlin-Kreuzberg sind am späten Freitagabend Schüsse gefallen. Eine Person starb, vier weitere wurden verletzt. Die Täter sind laut Polizei auf der Flucht.

Das Tempodrom ist eine Veranstaltungshalle in der Berliner Innenstadt. Am späten Freitagabend kam es vor dem Gebäude zu einer Schießerei. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.Eine Person wurde erschossen, vier weitere verletzt. Drei der Verletzten hätten sich selbst auf den Weg ins Krankenhaus gemacht.Die Täter befinden sich laut Polizei auf der Flucht. Die Hintergründe sind völlig unklar.Das Gebiet in der Möcknerstraße wurde weiträumig abgesperrt. Im Tempodrom fand an dem Abend eine türkische Comedyshow statt. Die Besucher der Veranstaltung wurden aus dem Gebäude gebracht.