Schutz vor Corona? Diese Tipps helfen nicht

In der aktuellen Situation kursieren viele Tipps, wie man sich vorm Coronavirus schützen kann. Doch nicht alles, was sich im Netz als Tipps findet, hilft auch tatsächlich.

Vorsicht bei Tipps im Netz

Viele Experten raten auf Grund der aktuellen Coronathematik davon ab mit anderen Menschen, etwa im Büro, auf Tuchfühlung zu gehen. Außerdem wird zum regelmäßigen Händewaschen geraten. Doch darüberhinaus gibt es zahlreiche Tipps, Tricks und Hinweise, wie nun vorzugehen sei. Doch hier ist Vorsicht geboten: Nicht jeder Tipp hilft auch tatsächlich.So findet sich im Netz etwa die Behauptung, dass Knoblauch vor dem Virus schützen kann. Auch wenn der Knoblauch antibakterielle Wirkungen hat, vor dem Virus kann er einen nicht schützen.Auf Youtube tauchen in letzter Zeit auch vermehrt Videos auf, in denen behauptet wird, dass bestimmte Mineralienmischungen einen wirksamen Schutz bieten sollen. Doch auch hier ist Vorsicht geboten. Enthalten solche Mischungen beispielsweise Chlordioxid, kann dies zu Dehydrierung, Übelkeit, erbrechen und Durchfall führen.Ein weiterer Mythos ist der, dasss es ausreichend ist, alle 15 Minuten reichlich Wasser zu trinken, um die Viren aus dem Mund zu spülen. So kämen diese in den Magen, wo sie von der Magensäure zersetzt würden. Stimmt nicht. Ausreichend trinken, ist dennoch freilich keine schlechte Idee.Was du tatsächlich als sinnvolle Maßnahmen unternehmen kannst, um optimal geschützt zu sein und warum du wenigstens vorrübergehen aufs Rauchen verzichten solltest, erfährst du im Video oben.