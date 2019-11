Schutzzone gegen Dealer in Bruck wieder verlängert

Nachdem vor der Volksschule in Bruck an der Leitha Drogen verkauft und Autohatzerl veranstaltet worden waren, erklärte die Stadt den Hauptplatz zur Schutzzone.

Der Hauptplatz in Bruck an der Leitha bleibt bis Mai 2020 eine Schutzzone. Die Polizei wird dort also auch weiterhin verstärkt kontrollieren, darf Verdächtige wegweisen und auch Betretungsverbote aussprechen.Nötig wurde das Ganze, weil Jugendliche dort mehrmals direkt vor der Volksschule versucht hatten Drogen zu verkaufen, und sich Rennen um den Hauptplatz lieferten. Weil die Verordnung 2018 erlassene Verordnung nur befristet gültig ist, muss sie regelmäßig verlängert werden."Wir haben festgestellt, dass die Maßnahme den Hauptplatz zur Schutzzone zu erklären Wirkung gezeigt hat. Deswegen habe ich bei der Bezirkshauptmannschaft um eine Verlängerung angesucht, die nun auch gewährt wurde", so Bürgermeister Gerhard Weil.Es wurden in Bruck aber nicht nur Maßnahmen polizeilicher Natur gesetzt, sondern auch gezielt die Leistungen der Jugendsozialarbeit aufgestockt. "Die Summe der Maßnahmen hat die Situation wesentlich verbessert, wenngleich man nicht alles verhindern kann", konstatiert Weil.