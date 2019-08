Vor 32 ' Schwangere ertränkt: Schiri unter Verdacht!

Ein ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter dürfte sich mit einer fürchterlichen Tat ins gesellschaftliche Abseits gekickt haben. Er steht unter dringendem Verdacht, eine im neunten Monat schwangere Kärntnerin getötet zu haben.