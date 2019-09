Schwangere getötet: DNA bestätigt Vaterschaft

Jener 35-jähriger Mann, der im dringenden Tatverdacht steht, eine schwangere Frau in Kärnten ermordet zu haben, ist auch der Vater des ungeborenen Kindes.

Wie ein DNA-Test nun bestätigt, handelt es sich beim Tatverdächtigen um den Vater des Kindes. Das Ergebnis erhärtet für Staatsanwaltschaft auch den dringenden Tatverdacht gegen 35-jährigen Mann, der weiterhin nicht geständig ist.Mit dem DNA-Ergebnis sind die Ermittlungen in dem Fall aber noch nicht abgeschlossen. Die Spurenauswertung fehle noch, erklärte die Staatsanwältin.Mitte August wurde eine 31-jährige hochschwangere Frau tot in der Badewanne ihrer Wohnung in Paternion (Bezirk Villach-Land) gefunden.Nachbarn alarmierten wegen Lärms in der Nacht die Polizei. Der tatverdächtige Mann ist ein verheirateter Familienvater und Geschäftsmann. Er hatte eine Affäre mit der 31-Jährigen.