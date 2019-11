Schwarz-Grün in Vorarlberg vor Neuauflage

Bilden auch in Zukunft ein starkes Duo: Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Grünen-Landessprecher Johannes Rauch.

Die Parteigremien sowohl der ÖVP als auch der Grünen in Vorarlberg sprachen sich am Montag für eine Neuauflage der Koalition aus.

Schwarz-Grün ist fix. Was auch im Bund derzeit als wahrscheinlichste Variante gehandelt wird, ist im Westen des Landes beschlossene Sache. Wie am Montagabend bekannt wurde, sprechen sich die Landesgremien von ÖVP und den Grünen für eine weitere Zusammenarbeit aus.Bei den Grünen sei beinahe einstimmig beschlossen worden den mit der ÖVP ausgehandelten Koalitionspakt anzunehmen. Auch das Präsidium der Vorarlberger ÖVP legt kein Veto ein. Hier sei dem Vorstand "einhellig empfohlen" worden mit den Grünen zu regieren, so Landeshauptmann und Parteichef Markus Wallner vor der entscheidenden Vorstandssitzung.