Schwarzer Regen nach Explosion in Militärlager

Am Montag kam es in der Nähe der sibirischen Stadt Atschinsk zu mehreren Explosionen auf einem Militärgelände.

Am Montag hat im Südwesten Sibiriens, in der Nähe der Stadt Atschinsk, ein Munitions-Depot Feuer gefangen. Auf zahlreichen Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, sind gleich mehrere Explosionen und ein kilometerhoher "Rauch-Pilz" zu sehen. Die russische Nachrichtenagentur "Interfax" berichtet von "schwarzem Regen", der auf die Bewohner niederprasselte.Tausende Anwohner aus dem 20 Kilometer nahe gelegenen Dorf Kamenka sind in Sicherheit gebracht worden, viele haben in Panik ihr Zuhause verlassen.Medienberichten zufolge, wurden bei den Explosionen acht Personen verletzt und mit Splitterwunden ins Krankenhaus gebracht.(jd)