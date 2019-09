Kosmetik gestohlen – Wer kennt diesen Seriendieb?

Ein Mann hat am Mittwoch in einem Drogeriermarkt in Schwaz (Tirol) teure Kosmetikartikel gestohlen. Nun fahndet die Polizei nach einem Verdächtigen.

Der Verdächtige hatte gegen Mittag einen Drogeriemarkt in Schwaz betreten. dabei verstaute er hochwertige Kosmetikartikel in einer mitgeführten, vermutlich präparierten Umhängetasche.An der Kasse bezahlte der Täter lediglich drei Waren mit einem geringen Wert und verließ das Geschäftslokal. Der Diebstahlsalarm löste dabei nicht aus.Die genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest, dürfte sich aber laut Polizei auf einen niedrigen 4-stelligen Eurobetrag belaufen.Zwei Tage nach dem Diebstahl hat die Polizei nun Fotos des verdächtigen Mannes veröffentlicht. Der Mann dürfte in den letzten Tagen in Tirol 13 ähnliche Diebstähle in Drogeriemärkte begangen haben."Es ist nicht auszuschließen, dass es auch in anderen Bundesländern zu Ladendiebstählen durch den Verdächtigen gekommen ist", so die Polizei.Sachdienliche Hinweise werden das Landeskriminalamt Tirol unter der Telefonnummer 059133/703333 erbeten.