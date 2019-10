Schwebt da wirklich ein UFO über der Spittelau?

Am Donnerstagmorgen sorgte starker Nebel in ganz Wien für eingeschränkte Sicht. In Spittelau hätte man glauben können, ein UFO schwebt über Wien.

Starker Nebel schwebte in den letzten Tagen vor allem am Vormittag über Wien - so auch am Donnerstagmorgen. Bei der Müllverbrennungsanlage in Spittelau war die Sicht auf den Hundertwasser-Schornstein so eingeschränkt, dass nur der goldene Ring an der Spitze zu sehen war."Heute"-Leser Michael knipste das coole Foto und schickte es an die Redaktion mit der Bildunterschrift: "Das UFO über der Spittelau." Tatsächlich könnte man mit etwas Fantasie hier ein unbekanntes Flugobjekt interpretieren. Aber keine Sorge: Es ist nur der eingenebelte Schornstein.