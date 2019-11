Schwein jagt Moderator vor laufender Kamera

Ein Schwein sorgte im griechischen Fernsehen für einen heftigen Lachanfall. Das Tier verfolgte einen Moderator vor laufender Kamera.

"Das Schwein will mich beißen"

Eigentlich sollte der Reporter Lazos Mantikos für die Morgen-Show des griechischen Senders ANT1 in der Stadt Kineta live über die massiven Regenfälle berichten, dabei kam es zum tierischen Zwischenfall.Als die Kollegen im Studio live zu ihm schalteten, sprang ein Schwein direkt ins Bild und verfolgte den Moderator. Mantikos lief davon und tat sich sichtlich schwer beim Moderieren.Im Studio konnten die Moderatoren ein Lachen nur schwer unterdrücken. "Giorgos, kannst du mich hören, wir haben hier ein Schwein, das uns seit heute Morgen verfolgt", schreit Mantikos in sein Mikro. "Ich kann hier nicht ruhig stehen bleiben, denn das Schwein will mich beißen."Etwa eine Minute bleibt ANT1 beim komischen Zwischenfall auf Sendung, danach schalteten die Kollegen lachend zum Wetter. Der Kameramann in Kineta blieb überraschenderweise verschont.