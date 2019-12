Schweizer Beauty-Produkt macht Trump orange

Der orange Teint von Donald Trump soll ein Nebeneffekt einer Creme aus der Schweiz sein. Der Präsident trägt sie wohl zu dick auf.

Schweizer Firma glaubte an einen Witz

Creme aus Mexiko importiert

Glühbirnen sind Schuld

Woher kommt die orange Hautfarbe von Donald Trump? Die Antwort liegt in der Schweiz, genauer gesagt im Kanton Zug. Der US-Präsident nutzt eine Creme der Firma Bronx Colors aus Hünenberg.In seinem Schlafzimmer sollen laut ehemaligen Angestellten immer zwei volle sowie eine angefangene Tube stehen, schreibt die "Washington Post" . Der 73-Jährige nutze die Creme in derart großen Mengen, dass sich selbst seine Hemden regelmäßig verfärben.Die Chefin von Bronx Colors, Isabelle von Kännel wurde von Journalisten der "Post" über den prominenten Kunden ihrer Creme informiert. Zuerst glaubte sie an einen Scherz. "Ich habe die Mail-Anfragen des Journalisten zuerst gar nicht beantwortet, weil ich dachte, dass es sich um einen Witz handle", so von Känel zum "Blick" Laut von Känel benutze Trump wohl den "Boosting Hydrating Concealer – Orange BHC06" aus der Abteilung für Frauen, der durchaus auch für Männer anwendbar sei. Die Creme für knapp 6 Euro sorge dafür, dass dunkle Augenringe verschwinden. Die Haut sollte jedoch nicht orange leuchten. Dies spricht dafür, dass der US-Präsident die Creme wohl "etwas dick aufträgt", wie von Känel erklärt.Im Jahr 2018 testete Bronx Color den Einstieg ins USA-Geschäft. Die Testphase wurde allerdings zu Beginn dieses Jahres beendet. Von Känel vermutet, dass Assistenten die Creme in Mexiko besorgen und in die USA importieren.Bronx Color wurde vor fünf Jahren in der Schweiz gegründet. Jedoch werden die Produkte nicht nur in der Schweiz hergestellt. Ausgerechnent der "Boosting Hydrating Concealer – Orange BHC06" stammt aus China. Mit den Chinesen befindet sich Trump derzeit im Handelskrieg Übrigens: Für Trump liegt der Grund für seinen orangen Teint nicht in seinen Hautprodukten . Trump erklärte bei einer Rede in Baltimore: "Das für mich größte Problem ist: Das Licht ist mies. Ich sehe immer orange aus. Und ihr auch. Das Licht ist wirklich das Letzte."