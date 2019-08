Polizei fasst 14-Jährigen, der Auto gestohlen hat

Ein 14-Jähriger ist in eine Verkehrskontrolle geraten. Der junge Mann hatte aber keine Lust auf die Polizei und raste davon. Weit kam er nicht.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Verkehrspolizisten haben am Sonntagmorgen am Zollikerberg eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Um 5.20 Uhr näherte sich ein Auto, das beim Anblick der Polizei plötzlich anhielt und wendete.Mit einer viel zu hohen Geschwindigkeit raste der Autofahrer in Richtung See davon. Die Polizeipatrouille folgte dem Fahrzeug mit Sondersignalen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.Nach einer kurzen Flucht konnte das Fahrzeug angehalten werden. Am Steuer saß ein 14-Jähriger. Er und seine beiden 15-jährigen Mitfahrer haben den Wagen kurz zuvor entwendet.Die drei Jugendlichen wurden nach den Befragungen den Erziehungsberechtigten übergeben. Der Vorfall wurde an die zuständige Jugendanwaltschaft weitergeleitet.(jen/20 Minuten)