Schweizerhaus verschiebt jetzt doch Eröffnung

Am Dienstag hieß es noch, das Schweizerhaus im Prater wird am Sonntag aufmachen. Dank dem Coronavirus wurde dies nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

Traditionell hätte das nicht nur bei Touristen beliebte Schweizerhaus im Prater am 15. März in die neue Saison gestartet – heuer wäre es sogar die 100. gewesen. Denn das Lokal – es umfasst 750 Sitzplätze im Inneren und 1.400 Plätze im Gastgarten – wird seit 1920 von der Familie Karl Kolarik geführt.Doch statt Medienrummel, Live-Musik und zahlreichen Fans, die auf Bier und Stelze harren, ist erst einmal Pause angesagt. Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation bleibt das Gasthaus zu, teilten die beiden Geschäftsführer Karl Hans Kolarik und Karl Jan Kolarik am Mittwoch mit: "Wir und unser gesamtes Team haben sehr hart und mit voller Vorfreude auf den 15. März hingearbeitet und bedauern die Eröffnung des Schweizerhauses verschieben zu müssen. Aber, wir können und wollen kein Risiko eingehen, wenn es um die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter geht. Wir sehen uns zudem in der Verantwortung, alles Notwendige zu tun, um unseren Beitrag zur Eindämmung des Virus zu leisten. Die Jubiläumseröffnung zur 100. Saison holen wir definitiv nach! Bis ein neuer Termin möglich ist, müssen wir alle noch etwas Geduld haben."Noch am Dienstag hatte Lydia Kolarik auf-Nachfrage erklärt, dass es am Sonntag ein abgespecktes Eröffnungsfest geben werde: "Das Festzelt vor dem Eingang wird nicht aufgestellt", so Kolarik. Für die erwarteten 800 Gäste gäbe es 50 Spender mit Desinfektionsmittel.Fix ist hingegen, dass der "Wurstl-Prater" am Sonntag in die Saison starten wird. Der Vergnügungspark sei ein "Ort mit geringer Gefährdung", meint Prater-Chef Stefan Sittler-Koidl. Es soll aufgesperrt werden. In den Sanitäranlagen gibt es Spender mit Virenkiller.