Schweizerinnen spielen Simpsons-Szenen nach

Zwei Schweizerinnen zeigen mit einem YouTube-Video ihre besondere Liebe zu den Simpsons und spielen Szenen aus der Folge "Lisa hat den Blues" nach.

Die Simpsons haben sich schon vor langer Zeit zu einem Kult entwickelt und begeistern auch noch nach 30 Jahren ihre inzwischen Erwachsenen Fans. Besonders zwei junge Frauen aus der Schweiz haben ihre Herzen an die Serie verloren. Das beweisen Katrin und Janine in einem YouTube-Video, in dem die beiden einige Szenen aus der beliebten Serie nachspielen.(rhe)