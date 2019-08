Vor 23 ' Schwer verletzt: Alkolenker fuhr Mopedfahrer (16) um

Symbolfoto des C2 Bild: Kein Anbieter/Feuerwehr

Ein völlig betrunkener 62-Jähriger fuhr am Sonntagabend auf das Moped eines 16-Jährigen auf, der kam zu Sturz und verletzte sich schwer.

Schwerer Unfall auf der B37 am Samstagabend. Auf Höhe Grottendorf in Richtung Zwettl überholte ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl zwei Autos, wollte sich dann wieder einreihen. Dabei dürfte er das Moped eines 16-Jährigen aus dem Bezirk Krems-Land übersehen haben und krachte ins Heck.



Der Bursch kam zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen schweren Grades zu. Er wurde nach der Versorgung vor Ort mittels Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Horn geflogen.



Der Autolenker, welcher durch den Vorfall mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, blieb unverletzt. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die B 37 war für rund 1,5 Stunden komplett gesperrt. (min)