Schwer verletzte Frau aus Wienerwald geborgen

Am Sonntag wurde die Berufsrettung Wien zu einem Einsatz in unwegsames Gelände im Bezirk Hernals alarmiert. Gleich vier Teams kamen einer verunglückten Schwammerlsucherin zur Hilfe.

Bei einem Einsatz in unwegsamen Gelände war von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung am Sonntag besondere Vorsicht gefragt. Eine 50-Jährige war beim Schwammerl suchen in Neuwaldegg durch einen falschen Tritt zu Sturz gekommen und hatte sich dabei schwere Beinverletzungen zugezogen.Die Wiener Berufsrettung rückte mit vier Teams, darunter auch die Spezialisten der Seiltechnik-Einsatzgruppe, aus, um der Frau, die unter starken Schmerzen litt, zu Hilfe zu kommen. Bevor die 50-Jährige aber aus ihrer misslichen Lage befreit werden konnte, mussten erst notfallmedizinische Schritte gesetzt werden.Der Verungelückten wurden Schmerzmedikamente verabreicht und danach das verletzte Bein geschient. Aufgrund der im Wald relativ niedrigen Temperaturen wurde sie außerdem mit einer Rettungsdecke vor Unterkühlung bewahrt.Die Experten der Seiltechnikeinsatzgruppe konnten die Patientin dann gemeinsam mit Beamten der Polizei Wien und der Berufsfeuerwehr Wien von dem Hang retten. Die 50-Jährige konnte erfolgreich geborgen und in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht werden.