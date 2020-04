Schwere Löscharbeiten für Florianis in Lunz am See

Gestern am Nachmittag wurden Passanten auf eine Rauchwolke aufmerksam. Das Feuer konnte nur schwer gelöscht werden, da es auf 900 Metern Seehöhe loderte und nur zu Fuß erreichbar war.

Eine komplizierte Löschaktion erforderte ein Brand in Lunz am See(Bezirk Scheibbs): Um etwa 16.30 Uhr meldeten aufmerksame Passanten bei der Feuerwehr eine hohe Rauchwolke, die in den Himmel stieg. Die Löschung des Brandes war nicht leicht, da, wie sich herausstellte, das Feuer auf 900 Metern Seehöhe schwer zugänglich und nur zu Fuß erreichbar war.Es wird vermutet, dass sich das Feuer seit Montag langsam ausbreitete und die Ursache ein Blitz, der in einen Baumstamm traf war. Zur Löschung der Flammen, wurde ein neben gelegten Leitungen auch ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt, der aus einem nahegelegenen Fischteich mit Wasser versorgt werden konnte. Die 50 beteiligten Einsatzkräfte konnten den Einsatz schließlich um 20.30 Uhr abschließen.