i Rapper 50 Cent Reuters Streit um Diddy-Doku Schwere Vorwürfe gegen 50 Cent Kassra Z. erhebt im Podcast Vorwürfe gegen 50 Cent. Es geht um ausstehende Zahlungen bei der Netflix-Doku über Sean Combs. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Podcast von Immo Tommy packt der deutsche Podcaster Kassra Z. aus. Er berichtet von seiner früheren Zusammenarbeit mit dem Comedian Mark Curry und wie ihn diese in die US-Szene brachte.

Dabei geht es um die von 50 Cent produzierte Netflix-Dokumentation "Sean Combs: The Reckoning", die im Dezember 2025 erschien. Konkret: ausstehende Zahlungen an Curry.

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Laut Raptastisch sei 50 Cent aus Kassras Sicht in puncto korrekter Bezahlung kein Vorbild. Wörtlich sagt er: "50 Cent ist kein Stück besser als Diddy."

Streit nach Emmy-Gewinn

Mark Curry war doppelt an der Doku beteiligt: als Interviewpartner vor der Kamera und als Kontaktvermittler hinter den Kulissen. Nach dem Emmy-Gewinn im September 2026 kam es zum öffentlichen Streit zwischen Curry und 50 Cent über fehlende Credits und Bezahlung.

Kassra berichtet, er habe gemeinsam mit Curry an einem Zoom-Call mit 50 Cents Seite teilgenommen. Dort sei Curry eine Beteiligung an der Doku zugesagt worden.

Kontakt zu Diddys Söhnen

Kassra erzählt auch von Kontakt zu Diddys Umfeld: "Daraufhin hat sich das Puff-Daddy-Team bei mir gemeldet, und zwar seine Söhne."

Eine mögliche Podcast-Folge sei nach dem Haftende von Diddy vorgesehen. "Wenn es passt, 2028, dann machen wir eine Folge mit Puff Daddy zusammen", so Kassra Z.

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50 Cent oder sein Management haben die Darstellung bislang nicht öffentlich kommentiert. Die Aussagen geben die Perspektive von Kassra Z. wieder.