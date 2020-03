Schwerer Unfall: Peter Maffay muss Tour absagen

Rock-Musiker Peter Maffay muss seine Deutschland-Tournee absagen. Der Grund: Zwei seiner Musiker liegen im Krankenhaus

Verschoben, nicht aufgehoben

Österreich-Konzert ungefährdet

Letzten Freitag verletzte sich sein Bassist Ken Taylor bei einem Sturz von der Bühne in Hamburg und brach sich den Oberschenkel. Jetzt ist auch noch sein Keyboarder Pascal Kravetz akut erkrankt: Rock-Musiker Peter Maffay (70) verschiebt den Start seiner "Live 2020"-Jubiläumstour in den Sommer."Da Pascal heute wieder ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste und die Ärzte ihm dringend von der Fortsetzung der Tour abgeraten haben, bleibt uns keine andere Wahl, als die vor uns liegenden Shows zu verschieben. Wir holen alle Konzerte im Sommer nach. Die Termine und alle Details werden wir im Laufe der kommenden Woche bekanntgegeben", verspricht Maffay in einer Videobotschaft seinen Fans.Folgende Termine sind von der Absage betroffen:2. März: Schwerin3. März: Hannover4. März: Magdeburg6. März: Dortmund7. März: Köln8. März: Oberhausen10. März: Stuttgart12. März: Neu-Ulm14. März: Mannheim15. März: Erfurt16. März: Leipzig18. März: Frankfurt19. März: Nürnberg20. März: München21. März: Regensburg23. März: Halle/Westfalen24. März: Braunschweig25. März: Bremen"Wir versprechen Euch allen, die jetzt genauso enttäuscht sind wie wir, dass wir im Sommer mit demselben Elan und derselben Spielfreude antreten – und zwar wir alle gemeinsam, mit Ken und Pascal", so der 70-Jährige, der mit 19 Nummer-1-Alben und 50 Millionen verkauften Tonträgern ("Tabaluga") der mit Abstand erfolgreichste Künstler in Deutschland ist.Die gute Nachricht für alle österreichischen Maffay-Fans: Das Konzert am 27. August 2021 (!) ist nicht gefährdet. Womöglich kommt es dann ja auch zu einer Live-Reunion mit Austropop-Legende Wolfgang Ambros. 1997 rockten die beiden schon gemeinsam die Stadthalle, 2012 vielleicht die Krieau?