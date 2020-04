Schwerer Unfall sorgte für weiteren schweren Unfall

In Schwadorf (Bezirk Bruck) krachte ein Lenker frontal gegen einen Baum, in der Folge kam es zu einem zweiten schweren Unfall bei dem ein 47-Jähriger verletzt wurde.

Aus unbekannter Ursache krachte am frühen Dienstagabend ein Lenker zwischen Schwadorf und Schwechat gegen einen Baum neben der Budapester Straße, er wurde schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen und ins Spital geflogen.Durch den Unfall kam es allerdings auch noch zu einem weiteren schweren Crash. Ein 47-Jähriger aus der Region musste wegen des vorangegangen Unfall an der Kreuz davor halten, ein 29-jähriger Wiener dürfte das zu spät gesehen haben und fuhr auf das stehende Auto auf.Sein Auto wurde in das angrenzende Feld geschleudert. Der 47-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, musste von einem Notarzt betreut werden. Er wurde nach der Versorgung vor Ort durch die Rettungskräfte in das Wiener Unfall Krankenhaus Meidling gebracht. Die Feuerwehr barg die schwer beschädigten Autos.