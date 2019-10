Schwerpunkt-Aktion: Alko-Lenker sind Scheine los

Die Polizei schwärmte in der Nacht auf Freitag im Bezirk Waidhofen/Thaya wieder aus.

Von Freitag auf Samstag, von 18 Uhr abends bis 2 Uhr in der Nacht, waren die Exekutivbeamten aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya wieder mit sechs Streifen im Einsatz und machten Verkehrskontrollen.Dabei durften Lenker – wie üblich – auch wieder ins Röhrchen blasen. 151 Alko-Vortests wurden gemacht, bei drei Personen schlug das Gerät an.Der anschließende, ausführliche Alkotest ergab bei einem 43-Jährigen aus Vitis einen Wert zwischen 0,5 und 0,8 Promille, er wurde angezeigt.Zwei weitere Autofahrer, zwei Männer (38 und 40) aus Waidhofen, kamen nicht so glimpflich davon – bei ihnen ergab der Test Werte von über 0,8 Promille. Beide sind jetzt vorerst ihre Führerscheine los, auch Anzeige wurde erstattet.