Schwimmer erlitt Krampf und ertrank im Mondsee

Beim Schwimmen hatte ein Engländer plötzlich einen Krampf erlitten und versank daraufhin im Mondsee. Taucher konnten ihn nur noch tot bergen.

Der Engländer (33) hatte zusammen mit seiner Freundin (36) den Mittwochnachmittag am Badeplatz Schwarzindien in St. Lorenz am Mondsee verbracht. Gegen 15.30 Uhr waren die beiden dann zum Schwimmen in den See gegangen.Kurz danach folgte das Drama. Wie die Freundin berichtet, erlitt der 33-Jährige plötzlich einen Krampf im Fuß und ging unter.Die Freundin schrie laut um Hilfe. Gemeinsam mit anderen Badegästen versuchte sie, den Mann zu finden. Weitere Zeugen am Ufer verständigten die Rettungskräfte.Nach rund einer halben Stunde entdeckten Taucher den Engländern in fünf Meter Tiefe. Reanimationsversuche durch eine zufällig anwesende Ärztin blieben ohne Erfolg.Der Notarzt konnten nur noch den Tod des Touristen feststellen.(mip)