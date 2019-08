Vor 10 ' Schwimmsitz für Babys kann zur Gefahr werden

Aufgrund von Sicherheitsmängeln hat die Firma Decathlon das Produkt "Schwimmsitz All Sloth mit Griffen Baby transparent" zurückgerufen.

Die Firma Decathlon hat einen Schwimmsitz mit Griffen für Babys zurückgerufen!



Im Rahmen von Sicherheits- und Qualitätskontrollen wurde festgestellt, dass die Verbindung zwischen dem Schwimmring und dem -sitz Schwächen aufweisen kann.



Der obere Rand des Schwimmsitzes kann sich teilweise bis vollständig vom Schwimmring lösen. Dieses unregelmäßig auftretende Problem kommt nur in sehr seltenen Fällen vor.



Da die Sicherheit der Kunden für die Firma Decathlon jedoch an erster Stelle steht, wurden alle Produkte des Modells zurückgerufen.



"Du bist von diesem Rückruf betroffen, wenn du deinen Schwimmsitz zwischen dem 01.02.2019 und dem 14.07.2019 erworben hast", heißt es in einer Aussendung.



Schwimmsitz zurückgeben



Der Kundendienst von Decathlon steht von Montag bis Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr unter der Rufnummer 0720/883156 für Fragen jeglicher Art zur Verfügung.



Die Firma bittet, den "Schwimmsitz vorbeugend in deiner nächstgelegenen Decathlon-Filiale zurückzugeben, um dafür eine Erstattung zu erhalten."



Produktname: Schwimmsitz All Sloth mit Griffen Baby transparent



Marke: NABAIJI



Produktreferenz: 8545640



Artikelnummer: 2686093 (wil)