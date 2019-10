Schwuler Bachelor kommt: 1. Gay-Dating-Show im TV

Krawatten statt Rosen, Männer statt Frauen und Turtel-Konkurrenz in der eigenen Villa: So wird "Prince Charming" ab 30.10.

Krawatten statt Rosen ...

... und ganz viele Möglichkeiten zu Seitensprüngen

Nicolas Puschmann ist Prince Charming und sucht sich sein Herzblatt unter 20 Junggesellen. Das Prinzip ist das gleiche wie beim Bachelor, nur dass weit und breit keine Frau in Sicht ist.Eine Villa in Griechenland (etwa die gleiche wie in Bachelorette?) wird mit zwanzig Männern gefüllt und Nicolas darf dann zum Date bitten. Statt Rosen teilt er Krawatten aus.Der größte Unterschied: Während die Single-Typen in der Villa auf das nächste Treffen hoffen, dürfen sie sich auch untereinander näher kommen. Feschak Nicolas hat also die Konkurrenz im eigenen Haus. Das öffnet Eifersucht, Streit und Fremdflirterei Tür und Tor.Viele (halb bekleidete) Bilder und nähere Infos zur Sendung gibt es oben in der Fotoshow.Ausgestrahlt wird "Prince Charming" ab 30. Oktober jeden Mittwoch. Allerdings nur auf dem zahlungspflichtigen Streamingdienst TV NOW. In acht Folgen wird geturtelt, in der neunten gibt's ein Wiedersehen und einen Talk zurück in Deutschland.