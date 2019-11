Erster Trailer zum neuen Scooby-Doo-Film

Ein erster Trailer zum Animationsfilm "Scoob" verrät, warum die deutsche Dogge eigentlich Scooby-Doo heißt.

Der erste computergenerierte Animationsfilm über die sprechende Dogge Scooby-Doo kommt ins Kino. Ein erster Trailer verrät, dass sich die Story vor allem um Shaggy und die deutsche Dogge drehen wird.Darüber hinaus erfahren wir unter anderem, wie die beiden sich kennengelernt haben und warum der Hund Scooby Doo heißt. Zudem bekommen die drei restlichen Mitglieder der Gruppe zu Gesicht: Fred Daphne und Velma.Im Original leiht übrigens Will Forte ("The Man on Earth") Shaggy seine Stimme, Scooby wird von "Star Wars"-Sychronsprecher Frank Welker gesprochen. Des Weiteren bekommen wir Zac Efron als Fred, Amanda Seyfried als Daphne und Gina Rodriguez als Velma zu hören."Scoob!" startet am 15. Mai 2020 in den österreichischen Kinos.