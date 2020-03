Kult-Raver Scooter geben heute Streaming-Konzert

Wicked! Scooter verwandeln heute Abend das heimische Wohnzimmer zur Rave-Party. Über Live-Stream können Fans mit H. P. Baxxter abzappeln.

Auch die 90er-Jahre Techno-Kultband Scooter reiht sich unter diejenigen Künstler, die ihr Publikum in Zeiten von Krise, Isolation und Quarantäne auf andere Gedanken bringen möchten."I Want You To Stream!" lautet die Aufforderung der Gruppe rund um Frontmann H. P. Baxxter, sich ammittels Live-Stream Rave-Hits wie "Hyper Hyper" oder sogar "How Much Is The Fish" ins eigene Wohnzimmer zu holen.Das Konzert wird sowohl auf Facebook wie auch am YouTube-Kanal von Scooter laufen.Die deutsche Musikgruppe ist seit 1993 international erfolgreich und verkaufte insgesamt über 30 Millionen Tonträger in über 50 Ländern. Darüber hinaus wurden Scooter zwei Mal in Folge (2003, 2004) mit dem wichtigsten deutschen Musikpreis Echo ausgezeichnet.