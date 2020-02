Scorpions-Sänger meldet sich aus dem Spital

Am Samstag mussten die Scorpions ihr Konzert in Sydney kurzfristig und überraschend absagen: Sänger Klaus Meine war im OP statt auf der Bühne.

Beim Konzert am Mittwoch in Melbourne lief noch alles nach Plan. Am Samstag mussten die Fans in Sydney ohne Klaus Meine, Rudolf Schenker und Co. auskommen. Denn Sänger Klaus Meine (71) wurde noch in Melbourne ins Krankenhaus gebracht. Diagnose: Nierenstein."Es war eine sehr schmerzhafte Attacke", schreibt Meine vom Spitalsbett aus auf Facebook. Das Ärzteteam verordnete sofort eine Operation, bei der die Mediziner dem Scorpions-Urgestein einen Stent setzten und den Stein entfernten."Könnt ihr euch vorstellen wie es mir gerade geht??? Es tut mir so Leid Sydney ... Werden wir schon wieder canceln müssen??? Schaut ganz danach aus .. aber wir hoffen, es nächste Woche nachholen zu können.Laut Meine muss er noch bis kommende Woche wenn schon nicht im Spital, dann zumindest im Bett bleiben.Seine australischen Fans sind über die Meldung aber gar nicht verärgert, im Gegenteil. Er möge sich doch schonen, so die meinten Poster. Eine Woche Schonung finden sie nicht genug.