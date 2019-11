Türkis-grüne Sondierungen gehen weiter

Die Sondierungsgespräche zwischen der Volkspartei und den Grünen werden am heutigen Sonntag in Wien fortgesetzt.

Ab 13.00 Uhr gehen die Sondierungen zwischen der ÖVP und den Grünen zur Bildung einer neuen Regierung im Winterpalais in Wien weiter.Beim letzten Treffen am Donnerstag hatten sich die Sondierungsteams unter den Parteiobmännern Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) auf fünf Herausforderungen geeinigt, die eine türkis-grüne Regierung angehen müsse Neben der schwierigen Wirtschaftslage, der Klimakrise wurden auch die Integration/Migration sowie Bildung und Transparenz als zentrale Themen benannt.Die Sondierungsgespräche der beiden Parteien werden noch bis nächsten Freitag (8. November) dauern. Kurz hatte zuvor bereits die gute Gesprächsbasis mit Kogler erwähnt.Bereits am kommenden Wochenende könnten ÖVP und Grüne dann entscheiden, ob konkrete Verhandlungen zu einer möglichen Koalition aufgenommen werden.In einem "Presse" -Interview äußerte sich Grünen-Vizeklubchefin Sigrid Maurer unlängst äußerst differenziert zu ÖVP-Chef Sebastian Kurz."Ich denke schon, dass man ihm vertrauen kann", so Maurer. Kurz sei allerdings jemand, "bei dem man nicht sofort das Gefühl hat, man kennt sich aus."Die Stimmung und die Vertrauensbasis zwischen ÖVP und Grüne seien aber gut. Dennoch halte sie eine türkis-grüne Koalition nicht für den wahrscheinlichsten Fall. "Aber sollte es zu einer Regierung kommen, wäre sie stabil."