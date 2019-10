Kurz: "Inhaltlich gibt es große Unterschiede"

ÖVP-Chef Sebastian Kurz traf am Dienstag Grünen-Vorsitzenden Werner Kogler zum Vier-Augen-Gespräch.

Kurz hält sich bedeckt

Hoffnungen auf grüne Regierungsbeteiligung steigen

Bevor am Donnerstag die Sondierungsgespräche in größerer Runde zwischen ÖVP und Grünen fortgesetzt werden, traf Sebastian Kurz Werner Kogler am Dienstag zu einem persönlichen Gespräch.Vor den Medienvertretern wollte der ÖVP-Chef nur wenig preisgeben. In dem Gespräch möchte man die letzten Runden Revue passieren lassen, der Termin diene als Vorbereitung für das nächste Treffen am Donnerstag. Er betonte nochmals, dass die Sondierungen am 8. November abgeschlossen werden sollten: "Wir sind zeitlich gut im Fahrplan."Auf die Frage nach inhaltlichen Details hielt sich der 33-Jährige bedeckt und erklärte, dass es mit jeder Partei "Gemeinsames und Trennendes" gebe. Die Sondierungen mit den Grünen bewertet Kurz aber sehr positiv: "Es gibt inhaltlich in vielen Fragen große Unterschiede, aber die Art und Weise, wie diskutiert wird, ist sehr professionell. Das Ziel der Sondierungen ist es, auszuloten, ob Regierungsverhandlungen Sinn machen."Kogler erklärte vor den Journalisten, dass die Hoffnungen auf eine grüne Regierungsbeteiligung steigen. Beide Seiten bemühen sich, aufeinander zuzugehen. "Die Unterschiede in den Parteien sind die größten, die man haben kann. Wir stehen noch am Anfang. Wir heben die Bedeutung des Klimaschutzes hervor, andere Themen werden wir entgegennehmen", so der Grünen-Chef.Über Kurz sagte Kogler: "Mit ihm kann man sich sehr direkt und geradlinig austauschen."