Ex-Häftling und Kickboxer wird der neue "Bachelor"

Rund vier Monate vor dem Start der neuen, zehnten Staffel von "Der Bachelor" präsentiert RTL den neuen Rosenkavalier.

Zur Jubiläumsstaffel wird Sebastian Preuss als "Bachelor" die große TV-Liebe suchen. "Ich heiße Sebastian, bin 29 Jahre alt, lebe in München und ich liebe das Leben, die Natur und Sport", beschreibt sich der attraktive Mann in einer Mitteilung von RTL selber.Der amtierende Kickbox-Weltmeister, der den Kampfsport auch als seinen Beruf angibt, ist 1,91 Meter groß und durchtrainiert. Single ist er bereits seit Anfang 2018. "Ich war ziemlich fokussiert auf den Sport, dazu das Geschäft - da war keine Zeit für die Liebe. Jetzt bin ich offen für alles und freue mich auf das Abenteuer Bachelor. Ich bin bereit für die ganz große Liebe", gibt er seine Motivation für die Teilnahme an dem Kuppel-Format an.Um nicht während der Sendung vom erbarmungslosen deutschen Boulevard aufgeklatscht zu werden, beichtet er schon vorab sein dunkelstes Geheimnis. Er war im Gefängnis, erzählt er: "Ich bin abgerutscht, habe mich an falsche Freunde gehängt. Das hat sich solange aufgestaut, bis ich mit 18 Jahren für ein halbes Jahr wegen Körperverletzung in Untersuchungshaft saß".Die zehnte Staffel von "Der Bachelor" startet 2020 auf RTL und TVNow. Ein genaues Austrahlungsdatum wurde noch nicht genannt.