27.11.2019 16:28 Sechs Jahre Haft nach Messer-Mord in Sandkiste

Auf diesem Spielplatz wurde der Afghane erstochen. Bild: Mike Wolf

Nach einem Messermord auf einem Spielplatz in Urfahr wurde am Mittwoch am Linzer Landesgericht ein Afghane (17) zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt.